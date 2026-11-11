Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното

Лекарите продължават битката за живота на най-тежко пострадалите при катастрофата на АМ „Тракия“. Какво е състоянието на ранените?

36 души остават на лечение след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол. Четирима са в тежко състояние - сред тях и румънски гражданин.

Двама от пострадалите бяха транспортирани от Сливен във Военномедицинска академия в София.

Добрата новина е, че част от по-леко ранените се очаква да бъдат изписани през следващите дни.

Междувременно от социалното министерство съобщиха, че близките на загиналите при катастрофата ще получат еднократна финансова помощ в размер на 8000 евро, като е осигурена и психологична подкрепа за пострадалите.

А пред екипа ни застана и шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното.

Час след катастрофата сред първите на място пристига екип на Спешна помощ от Бургас. Шофьорът на линейката Валентин Чанев става свидетел на ужасяващи сцени.

Валентин Чанев, шофьор на линейка: “8:20 ч. бяхме там. Горяха автомобили, беше нещо страшно, страшно беше. Ранени хора много имаше. С носилката между колите, защото няма как да влезе линейката точно, където е човекът, който е пострадал. Качваме и тръгваме. Такова нещо не съм виждал! Трагедията беше голяма. Тежък случай, много тежък!”

Валентин транспортира двама пострадали до болниците в Ямбол и Бургас. Но една трагична гледка остава завинаги в съзнанието му.

Валентин Чанев, шофьор на линейка: “Имаше едно момче починало на асфалта и другото плачеше до него. И каза "това е брат ми". И ми стана мъчно. Просто сме там да помогнем. Няма как, няма назад. То в тази тълпа винаги може да излезе някой ранен и затова се връщахме няколко пъти да питаме.”

Седем от пострадалите при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ са настанени в болници в Бургас. Най-критично е състоянието на румънски гражданин, който е пътувал към Турция. Синът му застана пред камерата ни днес.

Георги Кирияца, син на пострадалия румънски гражданин: „Първо е бил закаран в болницата в Ямбол, а после е бил докаран в Бургас, тук. Говорих с доктора. Ще остане три-четири дни така, интубиран и на апаратна вентилация. Има много тежка гръдна травма. Повече и ние не знаем. Заради мъглата. Повече не знам. И аз видях от пресата. Заради много гъста мъгла.“ Проф. д-р Асен Балтов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология в болница „Сърце и Мозък“ – Бургас: „Двама са в тежко състояние и в Реанимация в момента. Двама са в гръдна хирургия с гръдни травми и двама пациенти има, които са в ортопедия и травматология. Вчера следобед бяха извършени 6 оперативни интервенции. Три от тях бяха на наш колега, който работи в друга болница в Бургас. Той е в добро състояние.“

Двама от ранените, лекувани в Сливен, днес бяха транспортирани с линейки до столичната ВМА. В Сливен остават други 22 души.

Д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен: „Болните са стабилни, четири човека вчера сме оперирали по спешност. В тежко състояние остава все още първият пациент, който беше в най-тежко състояние, докаран при нас, който има съчетана травма – глава, гърди, корем. Има над 10 счупени ребра, опериран е коремът, зашит е черният дроб, който също е бил с фисура.“

В Ямбол на лечение остават петима.

Д-р Валентин Вълчев, зам.-директор на областната болница в Ямбол: „Състоянието на всички пациенти в нашето лечебно заведение е стабилно.“

В „Денят започва“ здравният министър Катя Ивкова увери, че болниците в Бургас, Сливен и Ямбол разполагат с необходимите ресурси за лечението на пострадалите.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Бяхме осигурили възможност и други лечебни заведения в страната да поемат тежко пострадали пациенти. Но самият факт, че болниците в Сливен, Ямбол и Бургас потвърдиха, че могат да поемат пациентите и да положат грижите за тях, показва, че те имат капацитет.“

На пострадалите пациенти се оказва и психологическа помощ. Лора Иванова вече е разговаряла с част от ранените. Сред тях е и шофьор, рискувал собствения си живот, за да спаси чуждия.

Лора Иванова, психолог в болница „Сърце и мозък“ – Бургас: „Бил е пета или шеста кола. При самия сблъсък колата му е строшена. Само неговото шофьорско място и вратата са останали здрави и той така оцелява. Беше в шок. Той е намерил един таз счупен и с него, и с телефона си е мятал ръцете между двете платна. Този човек с риск за живота си, с идея да спаси, дава сигнали на много шофьори. Този човек най-вероятно не знае колко хора е спасил.“

А пред кръвните центрове в София, Сливен и Бургас се извиха дълги опашки от желаещи да дарят кръв.