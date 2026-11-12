Мира Андреева се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA с успех над Арина Сабаленка

Рускияната Мира Андреева се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA в Индиън Уелс след победа над световната №2 Арина Сабаленка от Беларус с 6:4, 6:0. 19-годишната Андреева, която е №3 в света, спечели втората си поредна победа в Група 2, което й позволява да се нареди в Топ 4.

Сабаленка започна по-силно мача и проби съперничката си в четвъртия гейм, за да поведе с 3:1. Андреева отговори моментално, като спечели три поредни сета, за да изравни при 4:4, а след това взе отново подаването на състезателката от Беларус и затвори първата част.

Андреева запази инерцията, като се възползва и от грешки на Сабаленка, за да поведе с 3:0 във втория сет. Тя не позволи на съперничката й дори да вземе гейм в тази част, като до момента се представя впечатляващо при дебюта си във финалния турнир.

Украинката Елина Свитолина, която е под №6 в световната ранглиста, се наложи над чехкинята Каролина Мухова с 3:6, 6:2, 6:2, като по този начин постигна първа победа във Финалния турнир на WTA в Индиън Уелс и запази шансовете си за полуфиналите.

Мухова спечели първия сет, но след това украинката направи пълен обрат, като намери постоянството в играта си и реализира пет пробива от общо десет възможности.

"Правех много грешки в първия сет. Така че се задоволих да връщам топката в центъра, след това си върнах увереността и започнах да играя разнообразно", подчерта Свитолина, който спечели турнира през 2018 година.

Каролина Мухова има вече две поражения и няма шансове да продължи напред.