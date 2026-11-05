Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен

Минимална температура от нула градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен, според данни на Планинската спасителна служба и метеорологичната станция.

В района вали дъжд, примесен със сняг, но снежна покривка не се натрупва. На връх Снежанка в Пампорово има снежна покривка по поляните, която се вижда на кадрите от видеокамерите в курорта.

Пътната обстановка в област Смолян е нормална след проблемите, предизвикани от обилните валежи в началото на седмицата, информират от Областното пътно управление. През нощта екипи са отстранявали паднали камъни по пътищата в планинския район. Валежите в областта са от дъжд.