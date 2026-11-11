Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от едно село

Трима души от загиналите на АМ "Тракия" са от едно семейство от сливенското село Самуилово, съобщи кметът на Сливен Стефан Радев. От същото село в тежкия инцидент има загинал и четвърти човек.

Днес сливенския митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за загиналите и се помоли за изцелението на ранените. Арсений обяви, че заедно с общината църквата ще подпомогне единствения оцелял член фамилията, загинала на автомагистралата.