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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от едно село

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Верижна катастрофа, АМ Тракия,
Снимка: БТА
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Трима души от загиналите на АМ "Тракия" са от едно семейство от сливенското село Самуилово, съобщи кметът на Сливен Стефан Радев. От същото село в тежкия инцидент има загинал и четвърти човек.

Днес сливенския митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за загиналите и се помоли за изцелението на ранените. Арсений обяви, че заедно с общината църквата ще подпомогне единствения оцелял член фамилията, загинала на автомагистралата.

#тежка катастрофа на АМ Тракия #Сливен #загинали

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