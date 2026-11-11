Държавният резерв изпраща над 860 000 литра вода за Козлодуй

Държавният резерв отпуска над 860 000 литра питейна вода за жителите на Козлодуй. Причината е продължаващото бедствено положение в района, заради завишеното количество на хром в питейната вода.

Агенцията ще предостави 864 000 л бутилирана питейна вода, за да подпомогне населението с цел преодоляване на кризисната ситуация. Помощта е осигурена след искане от кмета на общината Маринела Николова и решение на Министерския съвет.

Припомняме, че на 30 октомври в Козлодуй обявиха бедствено положение, след като проби установиха съдържание на хром от около 90 микрограма на литър при допустима норма от 50 микрограма. Тогава властите предупредиха жителите да не използват водата от централното водоснабдяване за пиене, готвене и приготвяне на храни и напитки, а само за битови нужди. В града са разположени 13 пункта с питейна вода, които се зареждат с водоноски. Продължава и осигуряването на бутилирана вода и за детските градини и кухните.

Само преди няколко дни бедственото положение беше удължено с още 30 дни. Водата, която ще бъде предоставен от Държавния резерв, ще бъде в 10-литрови разфасовки, а община Козлодуй ще организира транспортирането и разпределението ѝ сред засегнатите жители.