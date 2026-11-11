Надал предложи двугодишна ранглиста и разкритикува удължаването на Мастърс турнирите

Испанецът Рафаел Надал отново повдигна въпроса за промени в системата за изчисляване на ранглистата на АТР. 22-кратният шампион от Големия шлем смята, че класирането трябва да се базира на резултатите на играчите през последните две години, а не само на представянето им в рамките на 52 седмици. Според него подобна промяна би дала на тенисистите по-голяма свобода при определянето на програмата им и би улеснила възстановяването след контузии.

„Система за класиране, базирана на резултатите през последните две години, а не само на една, би дала на играчите малко повече свобода в решенията им. Освен това, в случай на контузия, те биха имали повече време за възстановяване, без риск от бързо падане в ранглистата“, заяви Надал, цитиран от Punto de Break.

Испанецът разкритикува и решението почти всички турнири от категорията Мастърс 1000 да бъдат удължени до две седмици. По думите му тази промяна е била грешка.

Надал смята, че тенисът трябва да обърне по-голямо внимание и на настилките, като увеличи броя на турнирите, провеждани на клей и трева. Според него това би помогнало за намаляване на травмите, които съпътстват професионалните състезатели.

„Когато все още се състезавах, ми беше трудно да защитя тази позиция, тъй като мнозина може би си мислеха, че просто се опитвам да се възползвам от превъзходството си на клей или дори на трева, която смятам за втората си любима настилка“, каза Матадора.

„Но сега мога да кажа това открито: не познавам много професионални спортове, които се състезават на твърди настилки. В тениса играем през повечето време на кортове, които, меко казано, са много тежки за тялото и ставите. И след това плащаме за това с последствията“, добави бившият №1 в света.