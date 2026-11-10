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Жо-Вилфрид Цонга: Гаел Монфис е правилният човек за капитан на Франция, който може да обедини играчите и да генерира още повече ентусиазъм

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Бившият номер 5 в света обсъди назначаването на своя приятел.

вилфрид цонга сбогува емоционално тениса загуба рууд
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Никога не съм бил кандидат за поста капитан на френския отбор за Купа Дейвис. Това обави Жо-Вилфрид Цонга.

Във видеоклип, публикуван в Instagram, французинът коментира назначаването на Гаел Монфис за капитан на "сините".

Бившият номер 5 в света обсъди назначаването на своя приятел, след като решението на президента на Френската федерация по тенис (FFT), Жил Моретон, изненада всички, включително играчите.

Много съм щастлив за моя приятел Гаел“, обясни Цонга.

"Мисля, че е много добре, че той поема френския отбор. Това не означава, че това, което се правеше преди, не беше добре. Но мисля, че той е правилният човек сега, който да обедини играчите и може би да генерира още повече ентусиазъм сред най-добрите френски тенисисти. Винаги има разочаровани, но аз не съм един от тях“, заяви бившият френски тенисист.

Във видеото Жо-Вилфрид Цонга отрече да е кандидатствал за позицията.

„Никога не съм бил истински кандидат. Във всеки случай, FFT не ме е питала дали бих искал да бъда. Те направиха своя избор. Винаги има разочаровани, но аз не съм един от тях. Досега не знаех, че Пол-Анри (Матьо) вече няма да бъде капитан. Пожелавам на Гаел и отбора успех. Важно е да възстановим имиджа си и да поставим френския отбор и нашето знаме на мястото, което заслужават на световната тенис сцена“, каза още Цонга.

„В бъдеще това е позиция, която очевидно би могла да ме заинтересува“, продължи бившият професионален тенисист.

#Жо-Вилфрид Цонга #Гаел Монфис

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