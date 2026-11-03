Рафаел Надал загатна за нов сблъсък с Роджър Федерер на тенис корта

Испанската легенда разкри, че води редовни разговори с големия си съперник за евентуален демонстративен мач, но засега няма конкретни планове
Рафаел Надал не изключва възможността отново да се изправи срещу Роджър Федерер на тенис корта. Носителят на 22 титли от Големия шлем разкри, че двамата поддържат постоянна връзка и вече са обсъждали идеята за демонстративен двубой, който би събрал отново две от най-големите легенди в историята на спорта.
В интервю за Асошиейтед прес испанецът призна, че е отворен към подобно събитие, но подчерта, че към момента няма постигната договорка.
"Отворен съм към тази възможност и съм провел дълги разговори с Роджър. Нека видим какво ще се случи в бъдеще. Ние си говорим почти всяка седмица. Ако в даден момент намерим правилната причина или подходящото място да направим нещо заедно, ще разберете. Засега обаче не знаем“, заяви Надал.
Съперничеството между Надал и Федерер беляза цяла епоха в световния тенис. Двамата изиграха общо 40 официални срещи, като испанецът има предимство с 24 победи срещу 16 за швейцареца.
Надал спечели и шест финала срещу Федерер в турнирите от Големия шлем - четири на "Ролан Гарос“, един на "Уимбълдън“ и един на Откритото първенство на Австралия.
Испанецът, който прекрати професионалната си кариера през 2024 година, призна, че продължава да изпитва удоволствие от тренировките и възможността да играе пред публика.
"Сега го правя заради себе си. Почти всичко останало, което правя, е заради децата ми. Но тенисът е нещо, на което се наслаждавам – както на подготовката, така и на усещането отново да играя пред добра публика“, обясни той.
Надал коментира и възможността да се завърне в професионалния тенис като треньор. За разлика от Анди Мъри, който се включи в треньорския щаб на Новак Джокович и Джак Дрейпър, испанецът не планира подобна стъпка в близко бъдеще.
"Никога не казвай никога, но засега това няма да се случи. Имам две малки деца и не мога да бъда постоянно с някой играч. В момента не съм треньорът, когото самият аз бих избрал, ако бях професионален тенисист“, призна бившият номер 1 в света.
В момента 14-кратният шампион от "Ролан Гарос“ е съсредоточен върху развитието на своята тенис академия в Манакор.
Въпреки това феновете ще имат възможност отново да го видят в действие. През февруари Надал ще участва в демонстративен турнир в Лас Вегас, което ще бъде първата му поява на корта в Съединените щати след оттеглянето му през 2024 година.