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Рафаел Надал загатна за нов сблъсък с Роджър Федерер на тенис корта

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Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
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Испанската легенда разкри, че води редовни разговори с големия си съперник за евентуален демонстративен мач, но засега няма конкретни планове

Рафаел Надал загатна за нов сблъсък с Роджър Федерер на тенис корта
Снимка: БГНЕС
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Рафаел Надал не изключва възможността отново да се изправи срещу Роджър Федерер на тенис корта. Носителят на 22 титли от Големия шлем разкри, че двамата поддържат постоянна връзка и вече са обсъждали идеята за демонстративен двубой, който би събрал отново две от най-големите легенди в историята на спорта.

В интервю за Асошиейтед прес испанецът призна, че е отворен към подобно събитие, но подчерта, че към момента няма постигната договорка.

"Отворен съм към тази възможност и съм провел дълги разговори с Роджър. Нека видим какво ще се случи в бъдеще. Ние си говорим почти всяка седмица. Ако в даден момент намерим правилната причина или подходящото място да направим нещо заедно, ще разберете. Засега обаче не знаем“, заяви Надал.

Съперничеството между Надал и Федерер беляза цяла епоха в световния тенис. Двамата изиграха общо 40 официални срещи, като испанецът има предимство с 24 победи срещу 16 за швейцареца.

Надал спечели и шест финала срещу Федерер в турнирите от Големия шлем - четири на "Ролан Гарос“, един на "Уимбълдън“ и един на Откритото първенство на Австралия.

Испанецът, който прекрати професионалната си кариера през 2024 година, призна, че продължава да изпитва удоволствие от тренировките и възможността да играе пред публика.

"Сега го правя заради себе си. Почти всичко останало, което правя, е заради децата ми. Но тенисът е нещо, на което се наслаждавам – както на подготовката, така и на усещането отново да играя пред добра публика“, обясни той.

Надал коментира и възможността да се завърне в професионалния тенис като треньор. За разлика от Анди Мъри, който се включи в треньорския щаб на Новак Джокович и Джак Дрейпър, испанецът не планира подобна стъпка в близко бъдеще.

"Никога не казвай никога, но засега това няма да се случи. Имам две малки деца и не мога да бъда постоянно с някой играч. В момента не съм треньорът, когото самият аз бих избрал, ако бях професионален тенисист“, призна бившият номер 1 в света.

В момента 14-кратният шампион от "Ролан Гарос“ е съсредоточен върху развитието на своята тенис академия в Манакор.

Въпреки това феновете ще имат възможност отново да го видят в действие. През февруари Надал ще участва в демонстративен турнир в Лас Вегас, което ще бъде първата му поява на корта в Съединените щати след оттеглянето му през 2024 година.

# Роджър Федерер #Рафаел Надал

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