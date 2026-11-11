Над 300 училища в Италия бяха евакуирани след бомбени заплахи. Децата и персоналът са изведени от сградите и са невредими. Министърът на образованието Джузепе Валдитара потвърди новината и допълни, че очаква броят на засегнатите учебни заведение да се увеличи.

Имейлите, с които училищата получили бомбените заплахи, били подписани от "Михаил Андропов, лидер на Вилаета на Мисогинстан". Италианската полиция е започнала разследване.

Бомбените заплахи срещу италиански училища стават на фона на все по-чести хибридни атаки в Европа. Мишена на подобни атаки вече бяха супермаркети, кръвни банки, телевизии и летища.

Според италианските власти, заплахите за бомби са били фалшиви. Междувременно в Шотландия също е имало училища, за които са получени сведения за бомба, но и там се твърди, че сигналите са фалшиви.