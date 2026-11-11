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Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният съд в Бургас го остави в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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месеца решетките окръжният съд бургас пусна никола бургазлиев домашен арест
Снимка: БНТ
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Никола Бургазлиев остава в ареста. Апелативният съд в Бургас постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 19-годишния младеж, подсъдим за трагичния инцидент с АТВ в Слънчев бряг.

Решението идва, след като на 29 октомври Окръжният съд в Бургас замени задържането му с домашен арест и електронно наблюдение. Прокуратурата обаче протестира определението, настоявайки Бургазлиев да остане зад решетките.

При тежкия инцидент през август миналата година пострадаха петима души. 35-годишната Христина от Пловдив почина вследствие на тежките си наранявания, а малкият ѝ син Мартин остана с трайни увреждания.

Делото срещу Бургазлиев продължава.

#катастрофа с АТВ #катастрофа в Слънчев бряг #Никола Бургазлиев

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