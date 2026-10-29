След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под "домашен арест"

Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев от "задържане под стража" в "домашен арест" с електронна гривна. Младежът е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през лятото на 2025 година, при която пострадаха петима души, сред тях и 35-годишната Христина, която загина.

Решението беше взето при единадесетото разглеждане на мярката му за неотклонение, след повече от 14 месеца задържане под стража. Съдебният състав, включващ двама съдии и трима съдебни заседатели, прие че към момента няма достатъчно конкретни доказателства за намерение или подготовка на подсъдимия да се укрие. Магистратите отчетоха чистото му съдебно минало, трайните семейни връзки в страната и факта, че при предходния "домашен арест" не са установени нарушения.

Златка Соколова, майка на загиналата Христина: "Няма как да го приема. Просто не го приемам. Това момче ми уби детето, те го пускат под домашен ареста." Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: "Няма да обсъждам. Не желая да обсъждам нищо. Не отразявате вярно новините, нито едните, нито другите. Не отразявате информацията, която ви се подава."

Според съда опасността от укриване не е отпаднала напълно, но може да бъде ограничена чрез домашен арест с електронно наблюдение. На Бургазлиев е наложена и забрана да напуска България без разрешение на съда. Определението е подписано с особено мнение от единия от двамата съдии в състава. Според изложената позиция на магистрата единствената адекватна мярка за неотклонение остава "задържане под стража".

Съдът подчертава, че промяната на мярката не омаловажава тежките последици от катастрофата, но задържането под стража не може да се използва като предварително изтърпяване на евентуална бъдеща присъда. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Бургас в 7-дневен срок.