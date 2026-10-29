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Демерджиев: В последните дни има все повече сигнали за купуване на гласове

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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демерджиев последните дни все повече сигнали купуване гласове
Снимка: БТА
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Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира акциите срещу купения вот в страната.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: "За щастие първият тур на изборите, както отбелязах, премина изключително спокойно. Не се наблюдаваха такива практики. Лошото е, че в последните дни те се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока. Апелирам участниците да останат в руслото, в което протекоха изборите до момента, и надпреварата да бъде почтена, без подобни практики. А иначе там, където имаме данни, ще реагираме. Не може гласове да се търсят и набират по този начин, нито някой да се опитва да натрупа гласове чрез подобни действия."

#вътрешният министър Иван Демерджиев #акции срещу купуване на гласове #купуване на гласове

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