Мартин Варадинов е с мярка "подписка", реши Военно-апелативният съд

Военно апелативният съд отмени определението на военен съд София и наложи на подсъдимия офицер Мартин Варадинов мярка "подписка".

Съдът реши, че на 22 октомври той е приложил сила и това е причината Соня Колтуклиева да получи травмата си-счупена кост на лявото рамо.

По-рано, по време на заседанието на съда, защитата на Варадинов обясни, че има нови свидетелски показания и свидетел, който твърди, че е чул по телефона думите: „Действай, ще ти бъде платено!“.

Според адвоката на Варадинов Тервел Георгиев, обвиняемият не е бутал Колтуклиева и травмата и на рамото не е причинена от него.