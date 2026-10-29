ЦСКА срещу Славия и Левски срещу Лудогорец на осминафиналите за Купата на България

Носителят на трофея ЦСКА ще срещне Славия на осминафиналите за Купата на България по футбол, реши тегленият днес жребий на футболната база в Бояна. Другият интригуващ мач от тази фаза е Левски срещу Лудогорец. Срещите са насрочени за 11-14 декември.

На церемонията бе изтеглен и жребият за четвъртфиналите, като победителят от двойката Черно море/Локомотив Пловдив ще играе срещу Славия или ЦСКА, а победителят от Левски - Лудогорец ще се изправи срещу Локомотив Горна оряховица или Ботев Пловдив.

Четвъртфиналните срещи ще се проведат в периода 2 - 4 март 2027 година.

По време на тегленето на жребия президентът на БПФЛ Атанас Караиванов разкри, че още в осминафиналната фаза ще се използва системата ВАР.

Осминафинални срещи:

Черно море - Локомотив (Пловдив)

Славия - ЦСКА

Арда - Хебър

Левски - Лудогорец

Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Пловдив)

Добруджа - Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

Дунав - Локомотив (София)

Четвъртфинали:

Черно море/Локомотив Пловдив - Славия/ЦСКА

Локомотив ГО/Ботев Пловдив - Левски/Лудогорец

ЦСКА 1948/Ботев Враца - Арда/Хебър

Добруджа/Спартак Варна - Дунав Русе/Локомотив София