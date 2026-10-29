ЦСКА срещу Славия и Левски срещу Лудогорец на осминафиналите за Купата на България

Мачовете са в периода 11-14 декември.
Носителят на трофея ЦСКА ще срещне Славия на осминафиналите за Купата на България по футбол, реши тегленият днес жребий на футболната база в Бояна. Другият интригуващ мач от тази фаза е Левски срещу Лудогорец. Срещите са насрочени за 11-14 декември.
На церемонията бе изтеглен и жребият за четвъртфиналите, като победителят от двойката Черно море/Локомотив Пловдив ще играе срещу Славия или ЦСКА, а победителят от Левски - Лудогорец ще се изправи срещу Локомотив Горна оряховица или Ботев Пловдив.
Четвъртфиналните срещи ще се проведат в периода 2 - 4 март 2027 година.
По време на тегленето на жребия президентът на БПФЛ Атанас Караиванов разкри, че още в осминафиналната фаза ще се използва системата ВАР.
Осминафинални срещи:
Черно море - Локомотив (Пловдив)
Славия - ЦСКА
Арда - Хебър
Левски - Лудогорец
Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Пловдив)
Добруджа - Спартак (Варна)
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)
Дунав - Локомотив (София)
Четвъртфинали:
Черно море/Локомотив Пловдив - Славия/ЦСКА
Локомотив ГО/Ботев Пловдив - Левски/Лудогорец
ЦСКА 1948/Ботев Враца - Арда/Хебър
Добруджа/Спартак Варна - Дунав Русе/Локомотив София