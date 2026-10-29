Войната в Украйна. Поне 13 души са загинали при руски удар с дрон срещу жп гарата в Днипро. Атака е имало и срещу Харков. На този фон, Киев и Москва потвърдиха, че продължава спазването на обявеното до 1 ноември примирие в обсадения от руските сили град Олешки и Херсонска област. Украинска делегация, начело с омбудсмана Дмитро лУбинец, е напът към града.

Хората, които искат да напуснат военната зона ще могат да го направят, независимо къде изберат да отидат, заяви руският омбудсман Яна ЛантРАтова, която също пътува към града. Очаква се днес или утре в Олешки да пристигнат и хуманитарните конвои с помощ за останалите там около 2 хиляди души. Четирима журналисти на Нюзмакс ще наблюдават хуманитарната операция, съобщи в Екс американската първа дама Мелания Тръмп, която участва в договарянето на примирието заедно с Папа Лъв 14-ти.

Междувременно Русия поднови износа на зърно с кораби през Азовско море и Керченския пролив към Черно море. Износът беше спрян от юли насам заради атаки от украински дронове. По неофициални данни преминаването през Керченския пролив ще бъде възможно между 1-ви и 15 ноември.