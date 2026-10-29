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След появата на мече по улиците на Благоевград: Проверяват дали животното се връща

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Започват нови обходи в района на Благоевград, след като охранителни камери заснеха мече, което тича по улиците. Ще бъдат монтирани и фотокапани, за да се установи, дали мечето се връща в района. Към момента няма пряка опасност за хората и живущите в квартала. Ако обаче бъде установено, че животното е придобило навик да търси храна в града, то ще трябва да бъде прогонено или преместено.

В мрежата се появиха няколко клипа, на които се вижда, как мечето тича уплашено по улица „Преспа“, близо до алеята за парк „Бачиново“ в Благоевград. Предполага се, че е търсило храна.

Иван Герин-директор Регионална дирекция по горите: "Засега не е установено майка му да е с него, най-вероятно то е миналогодишно и е изоставено от майка си. Поради това, най-вероятно то не е толкова предпазливо и в търсене на храна е влязло в района."

Хората в града не са изненадани, но се надяват да не срещат мечето на живо.

"Допускаме го, миналата година имаше лисица малка сме я виждали ама сега за мече не знам."

"Ами ако изскочи, сега, късмет дано не ме изяде."

"Вероятно е опасно, разбира се, обаче аз не съм се притеснила да ви кажа честно, както засичаме лисички, вече явно и меченца ще има."

Ако мечето се върне в района, то ще трябва да бъде прогонено от отговорните институции.

Инж. Петко Ангелов - ЮЗДП: "Ще бъдат поставени камери и фотокапани, за да се установи, дали има присъствие на животинчето все още. Винаги има опасност при навлизане на диво животно в урбанизираните територии, но то не е агресивно, както се вижда, в млада възраст е, за момента така няма опасност, ние ще предприемем всички мерки, за отдалечаването му от урбанизираната територия, за да предпазим населението, което живее тук."

При евентуална среща с мечка, специалистите съветват да се отдалечим спокойно, за да не я изплашим.

#мече по улиците #забелязана мечка #Благоевград

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