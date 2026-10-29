Гняв, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията след тежката влакова катастрофа в Испания

В Испания е обявен тридневен траур след тежката влакова катастрофа в района на Толедо. Броят на жертвите вече е 68. Ранените са над 100, като има и хора в критично състояние. Какви са причините за един от най-тежките жп инциденти в съвременната история на Европа и защо отново се стигна до протести в Мадрид?

Паметта на загиналите беше почетена с минута мълчание и камбанен звън в редица градове, сред които Мадрид и Севиля. Освен скръбта си, хората изразиха и недоволство от управляващите.

Бланка, жител на Мадрид: "Не може качването на влак в Испания да е опасно, не може да те е страх да се качиш. Парите трябва да отиват по предназначение, а не за корупция!" Давид, жител на Мадрид: "Жертвите са много. И това не е изключение. Случва се за втори път тази година. И виновните си имат имена - Оскар Пуенте, и този който го е назначил - Педро Санчес. Вече 8 години страдаме - нещастие след нещастие, лошо управление, небрежност."

Около 1500 души се събраха пред министерството на транспорта в Мадрид с искане за оставката на министъра на транспорта Оскар Пуенте.

Напрежението ескалира.

Стигна се до сблъсъци между демонстранти и служителите на реда. Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне събралото се множество.

Причините за тежкия инцидент все още се изясняват. Но първоначалните данни от разследването сочат към човешка грешка. По думите на премиера Педро Санчес, който посети мястото на катастрофата, ако се установи небрежност, тя ще бъде сурово наказана. Според транспортния министър до удара се е стигнало заради "необяснимо" решение от контролния център, след като по-рано - заради компютърен срив, влаковете - единият на частна компаия, а другият от държавния превозвач, са били задържани. В едната композиция са пътували 146 души, в другата - 397.

Разчистването на отломките продължи през цялата нощ. В акцията участват над 400 служители на гражданска защита, над 120 единици тежка техника, както и военни. В издирването на оцелели се включиха и екипи със специално обучени кучета. Това е вторият тежък жп инцидент за тази година. През януари, в същия район, след удар между две композиции загинаха 46 души.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС