БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След изборите в Израел: Как страната ще излезе от политическата задънена улица?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Партията на премиера Бенямин Нетаняху Ликуд си осигурява 53 мандата в 120 местния парламент

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изборите в Израел - партията на премиера Бенямин Нетаняху Ликуд си осигурява 53 мандата в 120 местния парламент, а опозиционните формации сумарно - 67.

Данните са при обработени около 88% от протоколите. Ако окончателните резултатите бъдат обявени днес, президентът Ицхак Херцог ще има седем дни - или до пети ноември, за да номинира кандидат, който да състави правителство. Срокът за обявяване на официалните резултати е четвърти ноември.

Според анализатори, ключът към успешно формиране на кабинет се държи от арабските партии, които към момента са си осигурили 19 мандата. Не са изключени и нови избори.

# Бенямин Нетаняху #Израел #опозиция #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще нахлува още по-студен въздух
2
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще...
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
3
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
4
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „Contship Jet“
5
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове...
Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва
6
Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Близък изток

Иран продължава преговорите за 7-дневния план за край на войната в Близкия изток
Иран продължава преговорите за 7-дневния план за край на войната в Близкия изток
Израел в задънена улица: Какви са очакванията след вота? Израел в задънена улица: Какви са очакванията след вота?
Чете се за: 06:35 мин.
Без ясен победител на изборите в Израел – силите на двата лагера са изравнени Без ясен победител на изборите в Израел – силите на двата лагера са изравнени
Чете се за: 03:35 мин.
Парламентарният вот в Израел: Нетаняху и Айзенкот с близки резултати Парламентарният вот в Израел: Нетаняху и Айзенкот с близки резултати
Чете се за: 01:05 мин.
В Израел опозицията води пред управляващите според първите екзитполове В Израел опозицията води пред управляващите според първите екзитполове
Чете се за: 01:10 мин.
Израелците са изправени пред съдбовен избор - идва ли краят на ерата "Нетаняху"? Израелците са изправени пред съдбовен избор - идва ли краят на ерата "Нетаняху"?
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Взеха проби от морската вода край Созопол след инцидента с контейнеровоза край Калиакра Взеха проби от морската вода край Созопол след инцидента с контейнеровоза край Калиакра
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
По света
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч. БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Гняв, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията след тежката влакова...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
"Тя се изправи на задните си крака и започна да ме...
Чете се за: 07:15 мин.
Регионални
Демерджиев: Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След изборите в Израел: Как страната ще излезе от политическата...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ