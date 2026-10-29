След изборите в Израел: Как страната ще излезе от политическата задънена улица?

Изборите в Израел - партията на премиера Бенямин Нетаняху Ликуд си осигурява 53 мандата в 120 местния парламент, а опозиционните формации сумарно - 67.



Данните са при обработени около 88% от протоколите. Ако окончателните резултатите бъдат обявени днес, президентът Ицхак Херцог ще има седем дни - или до пети ноември, за да номинира кандидат, който да състави правителство. Срокът за обявяване на официалните резултати е четвърти ноември.

Според анализатори, ключът към успешно формиране на кабинет се държи от арабските партии, които към момента са си осигурили 19 мандата. Не са изключени и нови избори.



