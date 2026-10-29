Малко мече по улиците на Благоевград - какво предприема местната власт?

Младо мече е заснето от охранителни камери да се движи през нощта по улиците на Благоевград. По първоначални данни животното може да е навлязло в града в търсене на храна. Служители на горското стопанство проверяват района, а при установяване на присъствие ще бъдат предприети мерки за прогонването му. Според експертите няма данни мечето да е агресивно, но призовават хората да бъдат внимателни при среща с диво животно.

Предполага се, че мечето е слязло в града в търсене на храна. Записът от охранителните камери е направен на улица в Благоевград. Собственикът на камерите е потвърдил, че видеото не е манипулирано.

Директорът на Регионалната дирекция по горите Иван Герин обясни, че животното е било засечено и от камери на други жители в района.

„Мечето е засечено на камерите и от други съседи. Така че действително той е минал през нощта през този градски район. Отделно днес извършват обход служители на горското стопанство в съседния горски район, за да установят дали има движение от него и да се предприемат необходимите действия.“

До момента мечето не е открито. Няма и потвърждение, че с него е имало възрастна мечка. Според Герин е възможно животното да е на около една година и вече да е отделено от майка си.

„ Най-вероятно даже той е миналогодишно и той е оставен от майка си. И поради това най-вероятно той не е толкова предпазливо и в оглед на търсене на храна е влезнал в района.“

На записите мечето изглежда уплашено и бяга бързо през улицата. Герин допуска, че животното се е стреснало, след като е попаднало в градска среда.

„Най-вероятно, докато се осъзнае, че вече е навлязъл в градския район, от някакъв шум и от това се е почувствало уплашено и търсило по най-бързия начин да намери изход да излезе от жилищния район.“

Инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие обясни, че действията на институциите се извършват по установен протокол.

„Ще бъдат поставени фотокапани, за да се установи дали има присъствие на животинчето все още и при евентуално присъствие ще бъдат предприети мерки за прогонването му от района.“

Експертът уточни, че при навлизане на диво животно в населено място винаги съществува известен риск, но по поведението на мечето не се забелязват признаци на агресия.

„Мечето е младо животно. Винаги има опасност при навлизане на диво животно в урбанизирани територии, но то не е агресивно, както се вижда. В млада възраст е за момента така няма опасност. Ще предприемем всички мерки за отдалечаването му от урбанизираната територия, за да предпазим населението, което живее тук.“

При евентуална среща с мечка хората трябва да запазят спокойствие, да се отдалечат внимателно и да не се опитват да приближават или плашат животното. Важно е да не се предприемат действия, които могат да го провокират.

Вижте повече в прякото включване на Владислава Миланова.