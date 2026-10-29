Нелегалната фабрика за цигари в Карнобат: Задържан е 58-годишен мъж, грозят го до 6 г. затвор

Откриха 12 тона тютюн в нелегална фабрика за цигари в Карнобат. При спецоперацията на ГДБОП, ДАНС и Гранична полиция е задържан 58-годишен мъж. Образувано е досъдебно производство. Може да получи от 1 до 6 години затвор и глоба от 20 до 100 000 евро. Изяснява се колко време е работила фабриката, но е произвеждала тютюневи изделия както за Бъглария, така и за чужбина.

Прокурор Мария Маркова, Районна прокуратура- Бургас: "Високотехнологична е направена тази лаборатория. Към настоящия момент и фабрика, ако може да се нарече. Към настоящия момент имаме задържано едно лице, като се извършват активни процесуално-следствени действия по установяване и съпричастността на други лица. Към момента се вижда, че имаме наличието на около 12 тона продукция и 5 мастербокса произведени цигари от известни марки, които се тиражират и в търговските мрежи както в страната, така и в Европа."

В процес на изясняване е откога е работила фабриката.

Комисар Павел Колева, началник отдел ГДБОП: "От началото на месеца тече специализирана полицейска операция, съвместно с Гранична полиция, ДАНС и ГДБОП. Някъде в началото на месеца при нас постъпи информация, както при нас, така и при останалите колеги, че на територията на област Бургас има изградена високотехнологична фабрика, която произвежда акцизни стоки без бандерол. Създадена е съответно организация за установяване на тази фабрика. След проведените издирвателни мероприятия снощи около 18.00 часа успяхме да локализираме на територията на град Карнобат самата фабрика. Съвместно с колегите от ДАНС и Гранична полиция предприехме съответните действия по реализиране на сигнала. При посещение на адреса успяхме да установим фабриката в състоянието, в което я виждате. При влизането в нея бяха намерени около 12 тона тютюн, оборудването, което е разположено в три халета, и заготовки за производство на цигари от различни търговски марки. Към момента едно лице на 58 години от град Карнобат е задържано. Активно работим по установяване и задържане на останалите лица, които имат отношение към производството на акцизните стоки."

Ст. комисар Лъчезар Момчев, директор на Гранична полиция - Бургас: "Действително на министерско ниво бе взето решение за провеждане на съвместни полицейски действия с ГДБОП и с ДАНС. И това е резултатът, който го виждате. Действително данните сочат за изграждане на предприятие, което произвежда неистински тютюневи изделия. Най-вероятно тези изделия са предназначени за Западна и Централна Европа."