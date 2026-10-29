Полицейска акция срещу търговия с вот в кв. "Христо Ботев" в София, задържани са двама

Полицейска акция срещу купуването на гласове се провежда на територията на столичния квартал "Христо Ботев.

Николай Пелтеков - СДВР: "Извършена е проверка на 16 адреса, 2 МПС-та, проверени са 38 лица. Съставени са 27 протокола. На един от адресите са задържани две лица на 52 и на 35 г., намерени са списъци с имена, а срещу тях изброени суми, както и брошура за определена кандидат-президентска двойка".

Според думите му има оперативна информация, че лицата е трябвало да търгуват гласове на балотажа в неделя.

Вотът се е търгувал на различни суми.