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Европейският съюз се е отказал от идеята да приеме Канада за асоцииран член?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Днес в Монреал започва среща на върха Европейски съюз-Канада

Снимка: АП/БТА - архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Европейският съюз се е отказал от идеята да приеме Канада за асоцииран член, твърдят европейски и американски медии.

През септември, след посещение на канадския премиер в Страсбург, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че страната от Северна Америка трябва да стане първата с такъв статут. Сега обаче става ясно, че ще бъде използван "по-мек" изказ за задълбочаване на отношенията между Европейския съюз и Канада.

По искане на редица държави, сред които Германия, Италия, Гърция и Франция, понятието "асоцииран член" е премахнато. Не толкова категорични са и заложените ангажименти за интегриран финансов пазар и взаимни преференции в областта на икономическата сигурност. Днес в Монреал започва среща на върха Европейски съюз-Канада.

#асоцииран член #Канада #ЕС

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