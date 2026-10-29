БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей...
Чете се за: 01:00 мин.
Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен...
Чете се за: 00:50 мин.
След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас...
Чете се за: 02:25 мин.
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да...
Чете се за: 03:40 мин.
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до...
Чете се за: 03:07 мин.
Зимата напомня за себе си още в началото на ноември
Чете се за: 02:37 мин.
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На тъмно и без вода: Как Куба се справя с кризата?

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Хавана е обгърната от тъмнина, а милиони кубинци живеят ден за ден на фона на недостига на питейна вода и основни стоки за бита. Американският президент обеща скоро да „се погрижи“ за островната държава. Как жителите се справят с кризата – следва в репортажа.

30% от 9-милионното население на Куба са останали без вода. Бизнесите и домакинствата се адаптират към енергийната криза. Хората търсят алтернативи – от ръчно изкопани кладенци в дворовете до чакане на километрични опашки пред правителствените пунктове за раздаване на вода.

Кевин Мартинес, собственик на ресторант: „Никога не съм си представял, че ще ми се налага да копая кладенци и че ще имам такъв проблем с водата. Още по-малко съм си представял, че ще готвя на въглени или че ще монтирам соларни панели, за да има ресторантът електричество.“

Кризата драстично се задълбочи, след като Вашингтон наложи енергийна блокада в началото на тази година. Спирането на тока се превърна в ежедневие във всички части на страната.

Юниор Гонзалес, служител в държавна водоснабдителна фирма: „Основната причина за нарушаването на водоснабдяването е свързана със спиранията на тока. Около 85% от водата, която доставяме, се изпомпва.“

Делът на частния сектор в социалистическата република вече надвишава този на държавния. Вносът на стоки от Съединените щати също е достигнал рекордни нива за тази година – предимно храни и соларни панели. Технологията позволява да се задвижват електрическите автомобили, чийто дял от продажбите е нараснал от 3,5% миналата година до 40%. Повечето хора обаче нямат достъп до никакъв транспорт.

Майкел Агилар, готвач: „Тези курсове за носене на вода са много тежки. А после трябва и да изчистя къщата, да сготвя, а пак нямаме вода. В такъв случай ходя отново или чакам отново да има ток.“

Американският президент заяви, че ще се „погрижи“ за Куба, след като приключи с Иран. По думите на Доналд Тръмп няма да се стигне до военни действия. Властите в Хавана пък отговориха с насмешка на призива на Вашингтон към кубинските граждани да работят с ЦРУ, за да помогнат за смяната на правителството.

#без ток #без вода #Куба #криза

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
2
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
3
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
4
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8 на 7 гласа
5
ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8...
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
6
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Латинска Америка

След изборите в Бразилия: Първи коментар на Болсонаро в САЩ
След изборите в Бразилия: Първи коментар на Болсонаро в САЩ
Гигантски скелети в Мексико за Деня на мъртвите Гигантски скелети в Мексико за Деня на мъртвите
Чете се за: 00:35 мин.
След изборите в Бразилия: Къде е избягал загубилият Флавио Болсонаро? След изборите в Бразилия: Къде е избягал загубилият Флавио Болсонаро?
Чете се за: 01:07 мин.
Анулираха паспорта на десния кандидат за президент на Бразилия Флавио Болсонаро Анулираха паспорта на десния кандидат за президент на Бразилия Флавио Болсонаро
Чете се за: 00:52 мин.
Изненадващ обрат в Бразилия: На 80 години Лула да Силва ще е отново президент на страната Изненадващ обрат в Бразилия: На 80 години Лула да Силва ще е отново президент на страната
Чете се за: 03:32 мин.
Обрат на изборите в Бразилия: Лула да Силва спечели четвърти мандат Обрат на изборите в Бразилия: Лула да Силва спечели четвърти мандат
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - в ефира на БНТ
НА ЖИВО: Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под "домашен арест" След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под "домашен арест"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
След потъването на ударения кораб край Калиакра – има ли...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тридневен траур: Испания скърби за жертвите на жп катастрофата край...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Решаващите битки: Ключовите щати, които могат да преобърнат вота в САЩ
Чете се за: 06:40 мин.
По света
За 19-ти път раздадоха нагладите за принос в науката...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ