На тъмно и без вода: Как Куба се справя с кризата?

Хавана е обгърната от тъмнина, а милиони кубинци живеят ден за ден на фона на недостига на питейна вода и основни стоки за бита. Американският президент обеща скоро да „се погрижи“ за островната държава. Как жителите се справят с кризата – следва в репортажа.

30% от 9-милионното население на Куба са останали без вода. Бизнесите и домакинствата се адаптират към енергийната криза. Хората търсят алтернативи – от ръчно изкопани кладенци в дворовете до чакане на километрични опашки пред правителствените пунктове за раздаване на вода.

Кевин Мартинес, собственик на ресторант: „Никога не съм си представял, че ще ми се налага да копая кладенци и че ще имам такъв проблем с водата. Още по-малко съм си представял, че ще готвя на въглени или че ще монтирам соларни панели, за да има ресторантът електричество.“

Кризата драстично се задълбочи, след като Вашингтон наложи енергийна блокада в началото на тази година. Спирането на тока се превърна в ежедневие във всички части на страната.

Юниор Гонзалес, служител в държавна водоснабдителна фирма: „Основната причина за нарушаването на водоснабдяването е свързана със спиранията на тока. Около 85% от водата, която доставяме, се изпомпва.“

Делът на частния сектор в социалистическата република вече надвишава този на държавния. Вносът на стоки от Съединените щати също е достигнал рекордни нива за тази година – предимно храни и соларни панели. Технологията позволява да се задвижват електрическите автомобили, чийто дял от продажбите е нараснал от 3,5% миналата година до 40%. Повечето хора обаче нямат достъп до никакъв транспорт.

Майкел Агилар, готвач: „Тези курсове за носене на вода са много тежки. А после трябва и да изчистя къщата, да сготвя, а пак нямаме вода. В такъв случай ходя отново или чакам отново да има ток.“

Американският президент заяви, че ще се „погрижи“ за Куба, след като приключи с Иран. По думите на Доналд Тръмп няма да се стигне до военни действия. Властите в Хавана пък отговориха с насмешка на призива на Вашингтон към кубинските граждани да работят с ЦРУ, за да помогнат за смяната на правителството.