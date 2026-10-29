През деня валежите навсякъде ще спират

През деня валежите постепенно ще спират, най-късно в Източна България. Над Югозападна България и западната част от Горнотракийската низина облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България и по долината на Струма – от север. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°, а максималните – между 12° и 18°, в София – около 11°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат около 13° - 14°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините времето ще бъде облачно. Главно в Стара планина, Рила и Пирин ще вали дъжд, над 2000 метра – сняг, но след обяд валежите и там ще спират. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°. И през следващите дни времето ще се задържи облачно и с валежи от дъжд. В петък ще са на повече места в източните и планинските райони, в събота и неделя - в цялата страна. Вятърът ще отслабне, в събота в много райони и ще стихне, а в неделя отново ще е слаб до умерен, но вече от североизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 11° и 16°.

В понеделник в много райони валежите временно ще спрат, но след обяд от юг отново ще се активизират. Повишава се вероятността за значителни количества. Със силен северен вятър ще нахлува по-студен въздух и с понижението на температурите в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг.