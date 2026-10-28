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Флавио Болсонаро пристигна в САЩ на фона на разследване в Бразилия

Христо Ценов от Христо Ценов
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флавио болсонаро пристигна сащ фона разследване бразилия
Снимка: БТА
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Самолетът на бразилския кандидат-президент Флавио Болсонаро кацна на американска земя близо до Маями, Флорида.

Загубилият изборите десен кандидат за поста на държавен глава е придружен от съпругата си и двете си дъщери. Болсонаро не изпълни съдебна заповед да предаде паспорта си на властите в рамките на полицейско разследване за пране на пари и корупция.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че би подкрепил влизане на Болсонаро в страната. Бразилският сенатор напусна границата през Аржентина, откъдето взе полет за САЩ и все още не е признал загубата си на президентския вот. Според него е извършена изборна измама от опонента му Луиз Инасио Лула да Силва. Доналд Тръмп също постави честността на изборния процес под въпрос.

#разследване в Бразилия #Флавио Болсонаро #САЩ

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