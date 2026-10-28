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Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни

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И през нощта дъжд ще вали главно в северните и източните райони от страната. Минималните температури утре ще бъдат между 6° и 11°, по Черноморието – около 11 - 12°.

През деня валежите постепенно ще спират, най-късно в Източна България, а в Югозападна ще има и слънчеви часове. Максималните температури ще останат почти без промяна – между 12° и 18°, в София – около 11°. Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България и по Черноморието – северен вятър.

На морския бряг почти през целия ден ще остане облачно и дъждовно. Ще духа слаб и умерен вятър от северозапад, а максималните температури ще бъдат около 13° - 14°.

В планините ще продължи да духа временно силен северен вятър. Ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг, но след обяд валежите и там ще спират.

Под влиянието на обширен антициклон, в по-голямата част от Европа ще бъде слънчево. Слаби превалявания ще има в централните части от континента. Облачно и дъждовно ще бъде на Скандинавския полуостров и на Британските острови.

Ще вали и в югоизточните и източните части от Балканите.

Валежи ще има в петък и у нас, главно в източните и планинските райони.

Температурите ще останат почти без промяна.

През почивните дни ще вали на много места в цялата страна.

В неделя от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух и температурите, все още слабо, ще се понижат.

В понеделник застудяването ще продължи. След временно спиране, в следобедните часове отново ще завали, първо в Южна България.

Очакванията са във вторник, валежи да обхванат цялата страна, температурите още да се понижат и дъждът да премине в сняг и в по-ниските планински райони.

#Прогноза за времето, #дъждове #застудяване #температура #новини в Метрото

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