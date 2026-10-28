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Безплатната имунизация срещу грип: Ваксините още не са стигнали до всички лекари

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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безплатната имунизация грип ваксините стигнали всички лекари
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Повече притивогрипни ваксини за свободния пазар ще осигури единият производител. В „Денят започва" по БНТ директорът на агенцията по лекарства съобщи, че през ноември аптеките ще получат не 70, а 100 хиляди дози инжекционна ваксина. Безплатната имунизация на деца и възрастни по националните програми започна, но не всички лекари разполагат с ваксини.

Светлана Панайотова научила от новините, че част от безплатните противогрипни ваксини за деца и възрастни вече са в страната.

Светлана Панайотова: „Няколко дни звъня последователно да проверя дали са дошли. Днес, като се обадих, ми казаха, че са дошли.“

75-годишната жена чакала да дойде противогрипната ваксина, за да се имунизира и срещу COVID-19.

Светлана Панайотова: „Искам да се ваксинирам, защото ми помага. Слава Богу, не боледувам.“

В столичния квартал „Бояна“ доктор Михов е получил над 100 дози инжекционни ваксини за възрастни.

д-р Михаил Михов, общопрактикуващ лекар: „Интересът е голям, вървят бързо. Ще видим колко хора са се ваксинирали вече, защото досега се ваксинираха в Гърция и другаде.“

В Драгалевци доктор Спасов още не е получил противогрипни ваксини.

д-р Мирослав Спасов, общопрактикуващ лекар: „Надявам се до края на другата седмица да бъдат доставени, защото от сутринта, след публикации в медиите, телефонът ми прегря. Даже имаше куриози - пациенти вече се появиха да поставяме ваксината, но към момента в моята практика няма.“

В страната са доставени 150 хиляди дози инжекционни ваксини. 50 хиляди са за хора над 75 години. Те вече са при личните лекари.

д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Контрол на заразните болести“: „По отношение на получените 100 хиляди дози, те са разпределени само към момента в няколко области. Ваксините тази година ще бъдат доставени поетапно в рамките на няколко седмици, до средата на месец ноември.“

През ноември се очаква да бъдат доставени и инжекционните ваксини за аптеките.

маг. - фарм. Маргарита Гроздаова, член на Етичната комисия, БФС: „Всеки ден има хора, които идват и питат кога ще се получат. Не смеем да правим списъци, защото не знаем какви количества ще дойдат и как да ги разпределяме.“

маг.-фарм. Богдан Кирилов, директор на ИАЛ: „Ще бъдат увеличени с около 30 хиляди дози, тоест към 100 000 дози ще бъдат наличните инжекционни ваксини в аптеките.“

По националната програма миналата година не са изразходвани около 15 хиляди дози ваксини.

д-р Михаил Михов, общопрактикуващ лекар: „Миналата година доста трудно изразходвахме ваксините. Накрая молехме хората и ги търсихме активно, за да се имунизират.“

д-р Мирослав Спасов, общопрактикуващ лекар: „И ако, примерно, аз не съм си изразходвал своите ваксини, не мога да се обадя на колегата и да му кажа: „Дай да си пуснем един приемо-предавателен протокол и да ти ги дам.“

д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Контрол на заразните болести“, МЗ: „Моят съвет е не да се опитваме да пренасочваме ваксини и да ги прехвърляме от лекар на лекар, а да се опитваме да уреждаме своите пациенти, те да получат ваксините, които лекарят е заявил.“

Специалистите казват, че и ноември, и декември са подходящи за имунизация срещу грип. За изграждане на имунитет са необходими около 14 дни, а у нас грипната вълна започва през януари.


#безплатна имунизация #грип #ваксини #лекари

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