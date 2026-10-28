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Тридневен траур в Испания заради тежката катастрофа между два скоростни влака

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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Поне 68 жертви и десетки ранени при удара

Снимка: БТА
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Поне 68 жертви и десетки ранени при удар на високоскоростен влак в спряла композиция южно от испанската столица Мадрид. Продължава издирването на оцелели в отломките. В двата влака е имало общо над 500 пътници. Премиерът Педро Санчес обяви тридневен траур заради трагедията, която е втора по рода си в страната в рамките на тази година. Няма информация за пострадали български граждани при влаковата катастрофа, съобщиха от българското външно министерство.

Високоскоростен влак на държавните железници се е врязал в задната част на спряла композиция на частен консорциум край Толедо, на 140 километра от Мадрид. Испанският министър на транспорта обяви, че катастрофата е станала след като влакът на държавните железници е получил разрешение да продължи пътя си в нарушение на протокола, въпреки задействан червен сигнал. Грешното решение е било взето в условия на повреда в компютърната комуникация, която автоматично спира трафика. Министър Оскар Пуенте не каза дали ще хвърли оставка.

- „Внезапно влакът ни удари отзад. Всичко се преобърна, няколко души бяха хвърлени във въздуха и бяха тежко ранени. Не е възможно нашият влак да е бил спрян за пет или десет минути, а другият да не е бил инструктиран да спре.“

- „Как може да се случи такова нещо при технологията, с която разполагаме. Това не е нормално.“

В района на трагедията има десетки линейки, коли на траурни агенции и хеликоптери. Премиерът Педро Санчес пристигна на място, опозиционната Народна партия отмени кампанията си за предсрочните избори на 29 ноември.

Педро Санчес, премиер на Испания: „Ще стигнем до дъното на това. Ако има небрежност, тя ще бъде осветена. Ако има пропуски в системата за сигурност, ще се справим решително. Неприемливо е страна като Испания да преживее две катастрофи на високоскоростни влакове в рамките на една година.“

Снимки: БТА

През последните години във високоскоростната железопътна мрежа на Испания бяха направени огромни инвестиции и тя се разрасна до втора в света след китайската. През януари обаче удар на други два високоскоростни влака с 46 жертви повдигна въпроса за сигурността на този вид транспорт. И двете трагедии се разиграха по маршрута между Мадрид и Андалусия първата високоскоростна линия в Испания, открита през 1992-ра година за Световното изложение в Севиля.

#Испания #десетки жертви #влакова катастрофа #Педро Санчес

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