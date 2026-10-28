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Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ)

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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жертвите влаковата катастрофа испания станаха търсят оцелели сред отломките снимки
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Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68. Десетки са ранени при удар на високоскоростен влак в спряла композиция южно от испанската столица Мадрид, съобщават местните власти.

Продължава издирването на оцелели в отломките. В двата влака е имало общо над 500 пътници. Окончателната равносметка може да се окаже по-тежка.

Премиерът Педро Санчес заяви, че е шокиран от трагедията, която е втора по рода си в страната в рамките на тази година. През януари катастрофа на влакове на същата линия, свързваща Мадрид с провинция Андалусия взе 46 жертви. Испания отива на предсрочни избори в края на ноември.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

#64 жертви #Испания #десетки ранени #влакова катастрофа

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