Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ)

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68. Десетки са ранени при удар на високоскоростен влак в спряла композиция южно от испанската столица Мадрид, съобщават местните власти.

Продължава издирването на оцелели в отломките. В двата влака е имало общо над 500 пътници. Окончателната равносметка може да се окаже по-тежка.

Премиерът Педро Санчес заяви, че е шокиран от трагедията, която е втора по рода си в страната в рамките на тази година. През януари катастрофа на влакове на същата линия, свързваща Мадрид с провинция Андалусия взе 46 жертви. Испания отива на предсрочни избори в края на ноември.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС