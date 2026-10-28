Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейнеровоза на 21 мили от Шабла

Нов, пети ударен кораб в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Контейнеровозът е поразен при атака с дронове край нос Калиакра.

Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния, съобщава специализираният сайт maritime.bg.

Съдът е отплавал от Хайфа, Израел.

Към кораба е бил насочен танкер, за да окаже съдействие. Екипажът се евакуира на спасителни плотове. Рибари в района съобщават, че корабът гори. Съдът е със сериозни щети по десния борд.

В София днес се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния, на която министър Стоянов потвърди новината.

"Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили от Шабла. България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждаме атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море."

Министър Стоянов предупреди:

"Тези трагични инциденти представляват опасна ескалация на напрежението и създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването. Като черноморски държави и съюзници в НАТО, ние имаме обща отговорност да предприемем необходимите действия за гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването в региона."

Димитър Стоянов призова за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговски кораби.

"Призоваваме за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности. Изразяваме съпричастност към близките на загиналите моряци и пълна солидарност с държавите, чиито граждани и плавателни съдове са пострадали. Настояваме за стриктно спазване на международното право."

Министрите на отбраната са обсъдили как заедно да засилят сигурността в Черно море.