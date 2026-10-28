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Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще нахлува още по-студен въздух

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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И в близките дни ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, все още само в планините – от сняг. В края на тази и в началото на новата седмица предстои застудяване, при което снежната граница ще се спуска все по-ниско. Днес максималните температури ще бъдат между 8 и 17 °, в София – около 10°, по Черноморието от 15 до 17°. Ще бъде облачно, с валежи oт дъжд главно в Северна България и крайните източни райони. Ще духа слаб и умерен северозападен, в Източна България и на морския бряг – северен вятър.

И през нощта дъжд ще вали главно в северните и източните райони от страната. Минималните температури утре ще бъдат между 6 и 11°, по Черноморието – около 11 - 12°. През деня валежите постепенно ще спират, най-късно в Източна България, а над югозападната половина от страната ще има и слънчеви часове. Максималните температури ще бъдат между 12 и 18°, в София около 11°, по Черноморието от 13 до 15°. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от север.

Облачно и дъждовно ще бъде почти през целия ден на морския бряг. Ще духа слаб и умерен вятър от северозапад, а температурата на морската вода е 16°-17°.

И в планините времето ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2000 метра - от сняг, но след обяд валежите и там ще спират. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 4° на Алеко и Мальовица до 8° на Пампорово.

В петък температурите ще останат без промяна. Ще се задържи облачно, с валежи от дъжд, на повече места в източните и планинските райони. През почивните дни ще вали в цялата страна. В неделя от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух и температурите ще се понижат.

В понеделник застудяването ще продължи. След временно спиране, в следобедните часове отново ще завали, първо в Южна България.

#валежи от дъжд и сняг #валежи от дъжд #времето #застудяване #прогноза за времето #новини в Метрото

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