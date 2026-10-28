ДПС: Шефът на затвора в Бургас е знаел преди съдебното заседание, че кметовете на Сунгурларе и Белица ще останат в ареста

ДПС с обвинения към управляващите в политически натиск заради арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица – Димитър Гавазов и Радослав Ревански. В парламента Калин Стоянов заяви, че директорът на затвора в Бургас е изпратил писма до двете общини за гласуването на кметовете в затвора още преди съдът да се е произнесъл по мерките им за неотклонение. Хамид Хамид определи арестите като политическа репресия.

Калин Стоянов, ДПС: "Заседанието е насрочено за 17:30 часа в четвъртък. Но в 16:28 часа директорът на затвора в Бургас изпраща писмо до община Белица, с което уведомява, че Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас. Идентичен е случаят и с кмета на община Сунгурларе - инженер Димитър Гавазов. Но там има лека разлика в часовете. Не е в 16:28, а в 17:04 часа. Тоест половин час преди да започне заседанието и четири часа и половина преди да има решение на съда."

Хамид Хамид, ДПС: "От всичко тук изнесено е очевидно, че тези арести са политическа демонстрация и политически натиск върху една парламентарна група, върху една политическа партия и кметовете на тази политическа партия."