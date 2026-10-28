"Булгаргаз" ще ревизира прогнозата си за поскъпване на газа

"Булгаргаз" ще ревизира прогнозата си за поскъпване на природния газ, но увеличението отново ще бъде с двуцифрен процент. Първоначалната прогноза на "Булгаргаз" предвиждаше поскъпване с близо 34% спрямо октомври. Така, според изчисленията, цената на синьото гориво може да стане 59,08 евро за мегаватчас, без ДДС.

За сравнение утвърдената цена за октомври е 44,09 евро за мегатчас, без ДДС.

От КЕВР обявиха, че сериозен скок в цената на газа не се очаква. Оттам посочиха и че не се предвижда поскъпване на електроенергията и парното от Нова година. Окончателното решение с колко точно ще поскъпне синьото гориво ще бъде обявено на 1 ноември.