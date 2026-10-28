Мая Манолова: Цените на основните храни в София са по-високи от тези във Виена и Берлин

Цените на основни хранителни продукти в София са по-високи от тези във Виена и Берлин. Това заяви в студиото на "Денят започва" председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.

"Голямата цел на нашите проверки, на КЗП е свързана с цените на храните, основно в търговските вериги, защото техен е най-големият пазарен дял. Те спорят, че стигат до 60%, според данни на други експерти — 70% от търговията на дребно с храни е на търговските вериги. Във всички случаи сравненията, които направихме в рамките на нашите проверки, показват, че цените на основни хранителни продукти в София са по-високи от тези във Виена и Берлин, а също така и надценките, разликата между доставната и продажната цена в България са в пъти по-високи в някои от случаите, отколкото тези в Германия, в държавата майка, на собствениците на двете най-големи търговски вериги у нас. Те обезкостяват българските потребители, при положение, че продават с голям търговски марж, при условия много по-неизгодни за българските потребители, спрямо германските потребители."

Манолова донесе в студиото на "Денят започва" щайга, за да обясни друг трик на четири от големите търговски вериги, с който допълнително оскъпяват разходите на производителите.

"Донесох тази щайга, за да ви покажа всъщност една щайга-ударничка. Носи доход, носи приходи на своя собственик, една фирма, която е свързана с търговските вериги. Приход на годишна база от 365 евро. Тази щайга струва 3,50 евро. Но ползването ѝ от българските производители на храни, основно от зеленчукопроизводителите, струва на дневна база на едно внасяне на продукция във веригата 1,20 с ДДС. Или 1 евро без ДДС. Тоест на всяко внасяне в тази щайга на зеленчуци, които се продават в търговските вериги, производителят плаща 1 евро наем на тази щайга, като, разбира се, тази цена след това се разпределя и върху цената на продаваните продукти. Четири от големите търговски вериги прилагат тази нелоялна търговска практика по отношение на доставчиците, български производители на зеленчуци и на плодове, като ги задължават да ползват тази щайга, да внасят депозит за нея на годишна база, равен на стойността на щайгата от 3,50 евро, и при всяко внасяне на зеленчуци, на стока във веригата, да плащат наем от 1 евро без ДДС или 1,20 евро с ДДС. На годишна база приходът за фирма, която е свързана с търговската верига, е 365 евро, затова казвам, че е щайга-ударничка, която изкарва на собствениците си тези пари. Това е нещо като чадърите на морето, само че работи целогодишно, затова я показвам."

Четири от големите вериги ползват подобни, свързани с тях фирми. Обяснението на една от веригите е, че тази щайга се измива, дезинфекцира, като за това се кара в Румъния.

"Това, естествено, предстои да бъде проверено, но, както и да го гледаме, струва 3,50 евро. Наемът на дневна база на едно внасяне в магазина е 1 евро без ДДС. Прекомерно."

По случая е внесен сигнал в КЗК.

"Комисията за защита на конкуренцията би следвало да защитава доставчиците на търговските вериги, да регулира отношенията между веригата и между производителите на храни. Санкцията за подобна нелоялна търговска практика е в размер до 10% от оборота на веригата. Така че би следвало да има солена глоба за съответната търговска верига."

По отношение на откритите нарушения в кухнята-майка в Пловдив, в която се приготвят готовите ястия за топлите витрини на голяма търговска верига в града, Манолова коментира:

"Миналата седмица държавата, образно казано, влезе в търговските вериги, за да извърши необходимите проверки, да защити българските потребители. Това, което една от институциите, Българската агенция за безопасност на храните, проверяваше и установи в една кухня-майка. Това е кухнята, която приготвя готовите продукти за топлите точки, за топлите витрини на една от веригите в едно голямо населено място. Става дума за Пловдив. Там хигиенните условия и на помещенията, и на технологичното оборудване са били наистина под всякакво ниво."

Освен това са липсвали документи за проследимост на ползваните продукти.

"Тоест не са били налични документи, които доказват тези продукти, които се ползват за приготвянето на тези храни. Какъв произход имат? В момента, в който продуктите, които са намерени в кухнята-майка, бъдат доказани — техният произход, техният срок на годност, тяхното качество със съответните документи. Всичко това трябва да бъде описано и доказано."

Установен е и склад на голяма търговска верига, в който в нарушение на закона се съхраняват и продукти с изтекъл срок на годност.

"Става дума за месни продукти. Част от тези продукти би следвало да имат съответните документи за това как са извозени от склада и дали са унищожени. Тази документална проверка също продължава, за да се установи дали се спазват правилата. Всъщност затворени са и две топли витрини, две топли точки в други супермаркети на друга верига, едната от които се установи в столицата. Тоест проверките вървят по всички направления. Това, което Комисията за защита на потребителите проверява, са нелоялни търговски практики. Трябва законът да се прилага еднакво към всички в случаите, в които се установят нелоялни търговски практики."

Мая Манолова съобщи, че само вчера е подписала 4 наказателни постановления на обща стойност 110 000 евро за заблуждаващи търговски практики.

"За нарушения, свързани с това, че цените на етикетите в една верига не отговарят на това, което се маркира на потребителите на касата, за фалшиви промоции. Стоки са обявени за такива в промоция, на практика не са им намалени цените, за изчерпващи се количества в рамките на промоция. Само 6 продукта е имало от тези, които са обявени за промоционални в първия ден на промоцията, но след това хората влизат и може би веригите разчитат на това, че покрай обявените продукти ще купят другите такива. Това са заблуждаващи търговски практики, които следва да бъдат санкционирани."

Председателят на КЗП коментира и "чудодейните" хранителни добавки, които се купуват предимно от измамени взрастни хора.

"Преценете сами дали хранителни добавки, за които се обявява, че лекуват едновременно стомашно-чревни проблеми, успокояват нервната система и са лековити по отношение на автоимунни заболявания, дали това са реклами, характеристики, които биха могли да отговарят на истината. Включително стигат дотам, че глухарче, че куркума лекуват от рак. Едновременно тези чудодейни смески помагат за каквото се сетите. Това са заблуждаващи търговски практики, особено са характерни за онлайн аптеките, но има и физически аптеки, там, където тези продукти се предлагат, и най-често измамени от такива реклами са възрастни хора. Всъщност търговецът трябва да докаже, че всички тези рекламирани чудодейни свойства на продуктите съответстват на документацията на съответното средство, че има съответните анализи, съответните доказателства, научни изследвания. Това тепърва ще го установяваме, но обикновено става дума просто за една измама на търговеца, който, след като рекламира в рамките на един месец такова чудодейно лекарствено средство, или по-точно хранителна добавка, просто изчезва. Това са нерегистрирани обикновено хранителни добавки, от които потребителите са измамени."

Вижте целия разговор във видеото.