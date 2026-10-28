След изборите в Бразилия: Къде е избягал загубилият Флавио Болсонаро?

Загубилият изборите в Бразилия десен кандидат Флавио Болсонаро е избягал от страната, съобщават световните медии.

Аржентинското правителство съобщи в профила си в Екс, че Болсонаро, съпругата и двете му дъщери са пристигнали в Аржентина вчера през нощта и са се качили на полет за Еквадор. Редица медии съобщиха по-рано, че те вече са кацнали във Флорида.

От Държавния департамент на САЩ заявиха, че ще дадат на Болсонаро и семейството му входни визи. Новината за бягството дойде часове след като Бразилия анулира паспортите на Болсонаро след като той отказа да ги предаде заради разследване за пране на пари.

Болсонаро отрича твърденията. Той не признава и изборната си загуба на балотажа от бившия президент Лула да Силва след като водеше на първия тур. Лула, който вчера отпразнува 81-вия си рожден ден нарече бягството на опонента си "срамно".