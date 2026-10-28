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Парламентарният вот в Израел: Нетаняху и Айзенкот с близки резултати

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Към резултатите от проведените в Израел избори вчера. Екзит половете показват изравнени резултати или съвсем лека преднина за лагера на бившия премиер Бенямин Нетаняху срещу "блока за промяна" на бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот.

Партията "Ликуд" на Нетаняху ще бъде най-голямата единична партия в израелския парламент. Нетаняху заяви, че трябва да бъде силно дясно правителство. Айзенкот каза, че хората са избрали промяната и призова Нетаняху да се оттегли от политиката.

Обявяването на окончателните официални резултати може да отнеме дни. Липсата на ясен победител предвещава и дълъг период на преговори по съставяне на правителство. Изборите се считаха за тест за Нетаняху, защото са първите след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година. Избирателната активност на вота е рекордна – 77,7%.

#Гади Айзенкот # Бенямин Нетаняху #избори в Израел #парламентарни избори

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