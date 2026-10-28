ЦИК дава повече информация по организацията на втория тур за президентския вот

След като бяха обявени окончателните резултати от първия тур на президентските избори, ЦИК днес ще даде повече информация по организацията на втория тур за вота.

На балотажа тази неделя един срещу друг се изправят двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев. Те получиха съответно 34,75% от гласовете и 31,95% подкрепа от гласувалите. ЦИК вече одобри технически характеристики и тиража на хартиените бюлетини и изпрати заявката за отпечатването им до печатницата на БНБ.

За втория тур в чужбина ще бъдат изпратени още 280 машини. В ЦИК ще се проведе жребият за определяне на реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент на, участващи във втория тур по Българската национална телевизия и Българското национално радио.