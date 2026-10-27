В Израел опозицията води пред управляващите, според първите екзитполове

Първи прогнозни резултати от ключовите парламентарни избори в Израел.

Екзитполът засега дава първото място на опозиционния блок на бившия началник на въоръжените сили Гади Айзенкот.

Преднината му обаче е малка и не осигурява нужното мнозинство за съставяне на кабинет.

Коалицията на премиера Бенямин Нетаняху остава втора.

Това обаче не са окончателните резултати, тъй като броенето продължава.

В страната е регистрирана рекордна избирателна активност – над 74% два часа преди края на вота.

Снимки: БТА

Централната избирателна комисия отхвърли искането на управляващите за удължаване на изборния ден. Вотът е първи след кървавите атаки на Хамас от 7 октомври 2023-та и е ключов за властта на премиера Нетаняху.

Основният му съперник вече обеща по-твърди действия спрямо терористичната групировка.