В Израел опозицията води пред управляващите, според първите екзитполове

Преднината обаче не е достатъчна за съставяне на кабинет
Първи прогнозни резултати от ключовите парламентарни избори в Израел.
Екзитполът засега дава първото място на опозиционния блок на бившия началник на въоръжените сили Гади Айзенкот.
Преднината му обаче е малка и не осигурява нужното мнозинство за съставяне на кабинет.
Коалицията на премиера Бенямин Нетаняху остава втора.
Това обаче не са окончателните резултати, тъй като броенето продължава.
В страната е регистрирана рекордна избирателна активност – над 74% два часа преди края на вота.
Снимки: БТА
Централната избирателна комисия отхвърли искането на управляващите за удължаване на изборния ден. Вотът е първи след кървавите атаки на Хамас от 7 октомври 2023-та и е ключов за властта на премиера Нетаняху.
Основният му съперник вече обеща по-твърди действия спрямо терористичната групировка.