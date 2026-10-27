БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525...
Чете се за: 01:22 мин.
АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни...
Чете се за: 01:12 мин.
Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат...
Чете се за: 06:25 мин.
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Чуждестранната преса за Хари Кейн: От образцов професионалист до избор, който не отразява реалността

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
Запази

Носителят на „Златната топка“ за 2026 година е почти всеобщо признат, с изключение може би в Испания, където критиките са малко по-остри.

чуждестранната преса хари кейн образцов професионалист избор отразява реалността
Слушай новината

Похвалите след спечелването на „Златната топка“ от Хари Кейн преобладават в чуждестранните медии часове след обявяването на играча на Байерн Мюнхен и на английския национален отбор за номер 1 в класацията на „France Football“.

Носителят на „Златната топка“ за 2026 година е почти всеобщо признат, с изключение може би в Испания, където критиките са малко по-остри.

Един от присъстващите журналисти в лондонския „Паладиум“ Барни Ронай каза пред „Гардиън“:

„Това бележи края на 25-годишно чакане за Англия“, визирайки последната английска „Златна топка“ - тази на Майкъл Оуен през 2001 г.

Журналистът добави:

„Кейн напълно заслужава да спечели най-големия футболен трофей. Това е награда за изключителна година: той спечели европейската „Златна обувка“, изигра важна роля в титлата на Байерн Мюнхен в Бундеслигата, изведе Англия до полуфиналите на световното първенство и най-вече демонстрира забележителна скромност като суперзвезда.“

В аргументите си Ронай посочи:

„В Байерн Кейн също се превърна в истински любимец на Бундеслигата."

Журналистът заяви още, че "100-те милиона евро, инвестирани в нападателя, когато той пристигна преди три години, на 30-годишна възраст, най-накрая са напълно оправдани".

Също в Англия Daily Mail определи наградата на Кейн, като „върховно постижение за суперзвезда, преливаща от дискретност и която стои далеч от светлината на прожекторите“.

Оливър Холт добави:

„Този ​​момент показа, че футболът е способен да отдава най-високите си почести на мъже като него, които не са търсели слава или противоречия, нито са злоупотребявали със славата си, нито са наемали артисти с нисък ръст, за да отпразнуват 18-ия си рожден ден, като Ламин Ямал, а са се посветили на кариера на тихо съвършенство. Победата на Кейн е на играч, който винаги е правил нещата както трябва, играч, който не е прекалено нарцистичен като (Кристиано) Роналдо, играч, който въплъщава примерен професионализъм.“

„Честно казано, дори тук, в Бундеслигата, има известна гордост от този образцов професионалист“, потвърждава Хенинг Файнд в Bild, цитирайки посланието на Кейн към всички звезди по света: "Възможно е да спечелите Златната топка играейки и в Бундеслигата!“

Журналистът подчертава, че Кейн сякаш е нова версия на самия себе си, сравнявайки го с пристигането му в Германия:

„Когато пристигна Кейн беше просто нападател от световна класа, но под ръководството на Венсан Компани той се превърна в истински плеймейкър и лидер.“

„Няма да има друг Хари Кейн скоро“, добави Тобиас Голдбрунер от Кикер.

На другия полюс са коментарите в Испания, където освен, че се отдава по-голяма важност на Алексия Путеаяс, тонът е малко по-критичен.

Санти Нола, директор на каталунската медия Mundo Deportivo пише: „Изборът на Кейн за най-добър играч в света този сезон не отразява реалността.“

„Той не игра на финала на световното първенство или на финала на Шампионската лига, а Бундеслигата се нарежда между трето и четвърто място сред петте най-добри европейски лиги. Той е страхотен играч, със сигурност. Отличен голмайстор и добър човек, освен това. Той носи много повече от голове, разбира се. Но магията е в Ламин Ямал. Непредсказуемото, зрелищното, оригиналното не винаги се превръщат в голове“, добавя Нола.

В Marca Хуан Игнасио Гаярдо вярва, че интервюто, което Кейн е дал на мадридската медия, по време на гласуването на журито през септември, „е наклонило везните“.

Колегата му Феран Мартинес добави, че „Килиан Мбапе се провали за пореден път“.

Също в Marca, Начо Лабарга вижда „проклятие“ във факта, че Испания не е била възнаградена след победното си световно първенство, както през 2010 г., когато Андрес Иниеста и Шави бяха победени от Лионел Меси.

В другия мадридски ежедневник, Хуанма Лейва, главен редактор на AS, е по-премерен и хвали Кейн, като го определя като „редовно подценяван играч“.

Gazzetta dello Sport е съгласен, като го вижда като „нормална звезда“.

Накрая, в Аржентина, La Nación не пропуска да отбележи, че Лионел Меси е отбелязал 82 гола през сезон 2010-2011 г., а Хари Кейн през 2025/2026 има само 73.

Свързани статии:

Христо Стоичков за Хари Кейн: Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред
Христо Стоичков за Хари Кейн: Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред
Нападателят на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален...
Чете се за: 01:17 мин.
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
33-годишният голмайстор изпревари нападателя на Реал Мадрид и...
Чете се за: 06:35 мин.
#Златна топка 2026 година #Хари Кейн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
2
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
3
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след вота
4
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след...
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и материали за производство на цигари край Монтана
5
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и...
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е сняг и в Северна България
6
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Национални отбори

ФИФА започва инспекции на градовете кандидати за домакинство на Мондиал 2030
ФИФА започва инспекции на градовете кандидати за домакинство на Мондиал 2030
България U15 стартира с две победи на световното първенство и фестивал на ФИФА България U15 стартира с две победи на световното първенство и фестивал на ФИФА
Чете се за: 03:32 мин.
От Хосеп Гуардиола до Хулио Веласкес: как испанските треньори превземат световния футбол От Хосеп Гуардиола до Хулио Веласкес: как испанските треньори превземат световния футбол
Чете се за: 11:25 мин.
Сърбия приема Германия в Лигата на нациите пред празни Сърбия приема Германия в Лигата на нациите пред празни
Чете се за: 00:45 мин.
България U15 спечели Турнира за развитие на УЕФА България U15 спечели Турнира за развитие на УЕФА
Чете се за: 02:02 мин.
Спортният арбитраж решава съдбата на финала за Купата на африканските нации през ноември Спортният арбитраж решава съдбата на финала за Купата на африканските нации през ноември
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил...
Чете се за: 01:20 мин.
Борба
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Израелците са изправени пред съдбовен избор - идва ли краят на...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
София, Виена и Осло ще са най-студените европейски столици в сряда
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ