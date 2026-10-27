Чуждестранната преса за Хари Кейн: От образцов професионалист до избор, който не отразява реалността

Похвалите след спечелването на „Златната топка“ от Хари Кейн преобладават в чуждестранните медии часове след обявяването на играча на Байерн Мюнхен и на английския национален отбор за номер 1 в класацията на „France Football“.

Носителят на „Златната топка“ за 2026 година е почти всеобщо признат, с изключение може би в Испания, където критиките са малко по-остри.

Един от присъстващите журналисти в лондонския „Паладиум“ Барни Ронай каза пред „Гардиън“:

„Това бележи края на 25-годишно чакане за Англия“, визирайки последната английска „Златна топка“ - тази на Майкъл Оуен през 2001 г.

Журналистът добави:

„Кейн напълно заслужава да спечели най-големия футболен трофей. Това е награда за изключителна година: той спечели европейската „Златна обувка“, изигра важна роля в титлата на Байерн Мюнхен в Бундеслигата, изведе Англия до полуфиналите на световното първенство и най-вече демонстрира забележителна скромност като суперзвезда.“

В аргументите си Ронай посочи:

„В Байерн Кейн също се превърна в истински любимец на Бундеслигата."

Журналистът заяви още, че "100-те милиона евро, инвестирани в нападателя, когато той пристигна преди три години, на 30-годишна възраст, най-накрая са напълно оправдани".

Също в Англия Daily Mail определи наградата на Кейн, като „върховно постижение за суперзвезда, преливаща от дискретност и която стои далеч от светлината на прожекторите“.

Оливър Холт добави:

„Този ​​момент показа, че футболът е способен да отдава най-високите си почести на мъже като него, които не са търсели слава или противоречия, нито са злоупотребявали със славата си, нито са наемали артисти с нисък ръст, за да отпразнуват 18-ия си рожден ден, като Ламин Ямал, а са се посветили на кариера на тихо съвършенство. Победата на Кейн е на играч, който винаги е правил нещата както трябва, играч, който не е прекалено нарцистичен като (Кристиано) Роналдо, играч, който въплъщава примерен професионализъм.“

„Честно казано, дори тук, в Бундеслигата, има известна гордост от този образцов професионалист“, потвърждава Хенинг Файнд в Bild, цитирайки посланието на Кейн към всички звезди по света: "Възможно е да спечелите Златната топка играейки и в Бундеслигата!“

Журналистът подчертава, че Кейн сякаш е нова версия на самия себе си, сравнявайки го с пристигането му в Германия:

„Когато пристигна Кейн беше просто нападател от световна класа, но под ръководството на Венсан Компани той се превърна в истински плеймейкър и лидер.“

„Няма да има друг Хари Кейн скоро“, добави Тобиас Голдбрунер от Кикер.

На другия полюс са коментарите в Испания, където освен, че се отдава по-голяма важност на Алексия Путеаяс, тонът е малко по-критичен.

Санти Нола, директор на каталунската медия Mundo Deportivo пише: „Изборът на Кейн за най-добър играч в света този сезон не отразява реалността.“

„Той не игра на финала на световното първенство или на финала на Шампионската лига, а Бундеслигата се нарежда между трето и четвърто място сред петте най-добри европейски лиги. Той е страхотен играч, със сигурност. Отличен голмайстор и добър човек, освен това. Той носи много повече от голове, разбира се. Но магията е в Ламин Ямал. Непредсказуемото, зрелищното, оригиналното не винаги се превръщат в голове“, добавя Нола.

В Marca Хуан Игнасио Гаярдо вярва, че интервюто, което Кейн е дал на мадридската медия, по време на гласуването на журито през септември, „е наклонило везните“.

Колегата му Феран Мартинес добави, че „Килиан Мбапе се провали за пореден път“.

Също в Marca, Начо Лабарга вижда „проклятие“ във факта, че Испания не е била възнаградена след победното си световно първенство, както през 2010 г., когато Андрес Иниеста и Шави бяха победени от Лионел Меси.

В другия мадридски ежедневник, Хуанма Лейва, главен редактор на AS, е по-премерен и хвали Кейн, като го определя като „редовно подценяван играч“.

Gazzetta dello Sport е съгласен, като го вижда като „нормална звезда“.

Накрая, в Аржентина, La Nación не пропуска да отбележи, че Лионел Меси е отбелязал 82 гола през сезон 2010-2011 г., а Хари Кейн през 2025/2026 има само 73.