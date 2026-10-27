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Христо Стоичков за Хари Кейн: Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред

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Спорт
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Нападателят на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален отбор спечели отличието за футболист номер 1 през 2026 година.

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Единственият българин със "Златна топка" Христо Стоичков, присъства заедно със съпругата си Марияна на тазгодишната церемония в Лондон и поздрави победителя Хари Кейн в социалните мрежи.

Кейн спечели отличието за футболист номер 1 през 2026 година. Нападателят на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален отбор получи ценната индивидуална награда на списание "Франс Футбол" на специална церемония в театър "Паладиум".

“За мен беше огромна чест да се върна в Лондон и да бъда част от изумителната церемония за Златната топка!

Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред”, написа Стоичков в социалните мрежи.

Кейн е общо петият англичанин с отличието след Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен.

Камата не успя да се снима с победителя, но за сметка на това позира пред своя снимка от 1994 г., на която държи най-значимия индивидуален приз във футбола.

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#Златна топка 2026 година #Хари Кейн #христо стоичков

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