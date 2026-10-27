Хари Кейн е новият носител на Златната топка
Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е новият носител на Златната топка. Английският национал остави зад себе си конкуренцията на Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Призът на Кейн беше връчен от Роналдо, Феномена. Миналата година №1 стана Усман Дембеле.
Всички носители на "Златната топка" от основаването на анкетата през 1956 година:
1956: Стенли Матюс (Англия)
1957: Алфредо Ди Стефано (Испания)
1958: Раймон Копа (Франция)
1959: Алфредо Ди Стефано (Испания)
1960: Луис Суарес (Испания)
1961: Омар Сивори (Италия)
1962: Йозеф Масопуст (Чехия)
1963: Лев Яшин (СССР)
1964: Денис Лоу (Шотландия)
1965: Еузебио (Португалия)
1966: Боби Чарлтън (Англия)
1967: Флориан Алберт (Унгария)
1968: Джордж Бест (Северна Ирландия)
1969: Джани Ривера (Италия)
1970: Герд Мюлер (Германия)
1971: Йохан Кройф (Нидерландия)
1972: Франц Бекенбауер (Германия)
1973: Йохан Кройф (Нидерландия)
1974: Йохан Кройф (Нидерландия)
1975: Олег Блохин (СССР)
1976: Франц Бекенбауер (Германия)
1977: Алан Симонсен (Дания)
1978: Кевин Кийгън (Англия)
1979: Кевин Кийгън (Англия)
1980: Карл-Хайнц Румениге (Германия)
1981: Карл-Хайнц Румениге (Германия)
1982: Паоло Роси (Италия)
1983: Мишел Платини (Франция)
1984: Мишел Платини (Франция)
1985: Мишел Платини (Франция)
1986: Игор Беланов (СССР)
1987: Рууд Гулит (Нидерландия)
1988: Марко ван Бастен (Нидерландия)
1989: Марко ван Бастен (Нидерландия)
1990: Лотар Матеус (Германия)
1991: Жан-Пиер Папен (Франция)
1992: Марко ван Бастен (Нидерландия)
1993: Роберто Баджо (Италия)
1994: Христо Стоичков (БЪЛГАРИЯ)
1995: Джордж Уеа (Либерия)
1996: Матиас Замер (Германия)
1997: Роналдо (Бразилия)
1998: Зинедин Зидан (Франция)
1999: Ривалдо (Бразилия)
2000: Луиш Фиго (Португалия)
2001: Майкъл Оуен (Англия)
2002: Роналдо (Бразилия)
2003: Павел Недвед (Чехия)
2004: Андрий Шевченко (Украйна)
2005: Роналдиньо (Бразилия)
2006: Фабио Канаваро (Италия)
2007: Кака (Бразилия)
2008: Кристиано Роналдо (Португалия)
2009: Лионел Меси (Аржентина)
2010: Лионел Меси (Аржентина)
2011: Лионел Меси (Аржентина)
2012: Лионел Меси (Аржентина)
2013: Кристиано Роналдо (Португалия)
2014: Кристиано Роналдо (Португалия)
2015: Лионел Меси (Аржентина)
2016: Кристиано Роналдо (Португалия)
2017: Кристиано Роналдо (Португалия)
2018: Лука Модрич (Хърватия)
2019: Лионел Меси (Аржентина)
2020: Не се присъжда заради пандемията от коронавирус
2021: Лионел Меси (Аржентина)
2022: Карим Бензема (Франция)
2023: Лонел Меси (Аржентина)
2024: Родри (Испания)
2025: Усман Дембеле (Франция)
2026: Хари Кейн (Англия)