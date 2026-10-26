Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Проливни валежи и съществено застудяване се очакват в края на седмицата, при което снежната граница ще се спуска все по-надолу и сняг е възможно да завали и в по-ниските планински райони.

И в близките часове на много места в страната ще превалява дъжд. Над Западна България облачността ще се разкъса и във високите полета там сутринта ще има условия за слани. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 3° и 11°.

Дъжд ще вали и в утрешния ден, първо в източната половина от страната, по-интензивно в североизточните райони, където ще има и гръмотевична дейност.

По-късно през деня ще завали в останалата част от Северна България. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат съществено по-ниски, между 9° и 17°, в София – около 11°.

С валежи ще бъде и по Черноморието, по-интензивни по северното крайбрежие. Ще духа временно силен северозападен вятър.

И в планините ще бъде много ветровито, с умерен, по високите части силен североизточен вятър. Ще бъде с валежи от дъжд, а по високите части – от сняг, като границата между дъжд и сняг ще се понижава. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около 3°–4° под нулата.

И към времето в Европа. С валежи от дъжд ще бъде на Британските острови, по северозападното крайбрежие на Франция, в Нидерландия, както и в южните райони на Скандинавския полуостров.

Ще вали и в Северозападна Испания, но над по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево.

Слънчево ще бъде утре и в западните райони от Балканите, но в останалата част от полуострова ще бъде с валежи, по-интензивни в Югоизточна Румъния.

И у нас през следващите дни в много райони от страната ще вали. В сряда валежи се очакват в Северна България, в четвъртък – в Северна и Източна, а в петък – в Южна България. След понижението утре максималните температури слабо ще се повишат.

По-значителни валежи се очакват в събота, когато ще започне ново застудяване и в по-ниските планински райони е възможно да превали сняг.