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Данъчни облекчения при ремонт - какви са условията?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Всяка година у нас хиляди домакинства решават да направят ремонт у дома. Разходите за труда на майсторите подлежат на данъчно облекчение, но колко от нас го използват и какви са изискванията?

В магазин „Направи си сам“ срещаме Георги, който подготвя ремонт на спалнята и макар да знае за данъчното облекчение, никога не се е възползвал.

Георги: „Чувал съм, но не ми се е налагало, защото съм ползвал майстори, които са без фактура. Приятели, които ми вършат някаква работа, и плащаме, и това е.“

Преди 10 години правих ремонт на спалнята и сега обещах на жена ми пак да я ремонтирам, и сега тук си събирам материали.

От 2021 година насам държавата дава възможност за данъчно облекчение при ремонт у дома за труда на майстора, не за материалите. За да се възползваме от него, трябва да отговаряме на няколко изисквания: да сме собственик или съсобственик на жилищния имот, майсторът да не е наш роднина и да нямаме неплатени задължения към хазната.

Маги Богданова, счетоводител: „Доста често майсторите не дават фактури, което значи, че, нямайки доказателство за това, не можеш да си докажеш правото на това облекчение. Следващото условие е да имате фактура, издадена от майстора, за неговия труд по ремонта, който ви е извършил. Това може да е фактура или друг документ, който трябва да съдържа всички номенклатури от една фактура – дати, номер.“

Максималният размер на данъчното облекчение е до 102,26 евро. Според приходната агенция не са много хората, които се възползват.

За 2025 година общо 886 лица са декларирали ползване на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот. За данъчен период 2024 г. заявилите това облекчение са 751.

Документите, с които трябва да разполагате, са фактура за извършения труд, документ за платения труд и попълване на приложение 10 в годишната данъчна декларация. По-голямата част от майсторите обаче не издават такива документи, защото работят в сивия сектор, а ниската стойност на размера на данъчното облекчение допълнително намалява мотивацията на гражданите да се възползват. Само определени фирми и регистрирани майстори реално работят на светло.

Маги Богданова, счетоводител: „Основно строителни компании, които имат ЕИК, който си вписват и си издават фактури, където всичко е ОК. Другото е свободна професия, която е, да речем, майстор, зидар, електротехник, който се е регистрирал в ТР, получава номер, под който също си издава фактури. Имате ли такъв документ, всичко е ОК.“

Документите не се прилагат към данъчната декларация, но трябва да се пазят, ако от НАП ги изискат.

#условия #данъчни облекчения #ремонт #новини в Метрото

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