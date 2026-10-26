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Правителствената пресслужба за брифинга на премиера: Все още не е започнала предизборната кампания преди втория тур на вота

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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При отразяването на днешния медиен брифинг на министър-председателя Румен Радев от правителствената информационна служба, все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор - втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България. Това се заявява в позицията на правителствената пресслужба в отговор на въпроси за сезирането на ЦИК от страна на Инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс от премиера чрез предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова.

Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството.

Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери.

Правителствената информационна служба ще продължи да информира българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярва, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове.

#Иницативен комитет #Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев #Румен Радев, #кандидатура на Илияна Йотова за президент #правителствена пресслужба #агитация #цик #позиция

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