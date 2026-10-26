Изненадващ обрат в Бразилия: На 80 години Лула да Силва ще е отново президент на страната

80-годишният ляв президент на Бразилия Лула да Силва изненадващо спечели на балотаж четвърти непоследователен мандат на поста срещу десния сенатор Флавио Болсонаро.

Загубилият кандидат, който спечели първия тур, нарече резултата "необясним" и поиска анулиране на вота заради решение на съдия от Върховния съд да удължи изборния ден с два часа.

Развръзката оставя Бразилия извън разрастващия се блок южноамерикански десни правителства, които подкрепят дневния ред на Вашингтон по отношение на сигурността и миграцията.

Неочакваната победа на Лула да Силва с разлика от четири милиона гласа се дължи на високата избирателна активност и залагането на досегашни политики. В кампанията си победителят посочи успехите в борбата с бедността и неравенството.

Безработицата, неграмотността и обезлесяването достигнаха рекордно ниски равнища по време на третия му мандат. Победата на Лула да Силва е пореден обрат в кариерата му.

От 2018 до 2019 той е в затвора по обвинения в корупция, които по-късно бяха свалени. Това му проправи пътя към победата над Болсорано- баща на вота през 2022-ра година.

Луис Инасио Лула да Силва, преизбран за президент на Бразилия: Искам да благодаря на бразилския народ за щедростта, която проявява към мен от дълго време. На този втори тур искам да благодаря на бразилската младеж, която излезе на улицата в защита на демокрацията."

Отказът на загубилия кандидат да признае поражение повтаря реакцията на неговия баща Жаир Болсонаро на предишните избори.

Впоследствие Болсорано -баща получи 27 годишна присъда за опит за преврат с цел оставане на власт.

Болсонаро- син се оплака от удължаването на изборния ден заради затруднен достъп до обществен транспорт. Самият той обаче също поиска удължаване на гласуването заради лошо време в някои райони и претенциите му едва ли ще бъдат уважени.

Флавио Болсонаро, кандидат-президент: "Невъзможно е да разбереш изборните резултати в контекста на случилото се. Ще предприемен правни действия. Ще искам анулиране на тези избори."

Лула да Силва е икона на глобалната левица, но ще трябва да работи с парламент, доминиран от консерватори и в двете камари.

Конгресът разполага със значителни правомощия върху правителствените разходи. По време на кампанията Лула да Силва предупреди, че Болсонаро ще ореже социалните придобивки и ще предаде националния суверенитет на американския президент Доналд Тръмп.

Снимки:БТА

Държавният Департамент агитираше в полза на Болсонаро. Положителни послания към Лула да Силва дойдоха от Южна Америка, Канада, Русия, Китай и Индия. Еврокомисията привества "победата в Бразилия на демокрацията и многостранното сътрудничество".