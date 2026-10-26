Здравният министър е разпоредила проверка по случая с починалото 10-годишно дете в "Пирогов"

Министърът на здравеопазването е разпоредила проверка на всички обстоятелства по случая с починалото 10-годишно дете в "Пирогов", която ще се извършва паралелно с разследването на прокуратурата. Това съобщиха от здравното ведомство.

От ведомството припомнят хронологията по трагичния случай:

На 24 октомври 2026 г., в 12.30 ч., 10-годишно момче е донесено от баща си на ръце във Филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе след падане от трактор.

При постъпването детето е било в съзнание и контактно, с оплаквания от болки в гърба и корема. След извършените медицински прегледи, консултация със специалист и оказана спешна медицинска помощ състоянието му е стабилизирано.

В 12.53 ч. детето е транспортирано в стабилно състояние с линейка към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, придружено от дежурния лекар и майка си.

Линейката пристига в лечебното заведение в 13.55 ч., където детето е регистрирано и насочено към кабинет по ортопедия и травматология.

По-рано от болница "Пирогов" съобщиха, че когато детето е пристигнало са установени тежки травми, несъвместими с живота, и че още на 24 октомври е сезирана прокуратурата.