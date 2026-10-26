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Кирил Милов с бронзово отличие от световния шампионат по борба в Астана (ВИДЕО)

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Спорт
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Българският национал победи Маркус Рагингер. Милов постигна изключително категорична победа над австриеца с 10:0 точки.

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Кирил Милов завоюва бронзов медал в категория до 97 кг на световното първенство по борба в Астана.

Българският национал надви Маркус Рагингер в спора за отличието. Той постигна изключително категорична победа над австриеца с 10:0 точки.

Милов направи силна схватка срещу 27-годишния Рагингер. Действащият европейски шампион получи първата атака от партер и пренесе два пъти своя съперник, за да завърши първата част с пет точки преднина. След почивката той отби атака на Рагингер и го събори за още четири точки, а отхвърлен протест оформи крайното 10:0 за българина само 24 секунди след началото.

Вижте срещата във видеото!

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#Световно първенство по борба в Астана #Кирил Милов

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