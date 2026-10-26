С валежи от дъжд в следобедните часове

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде облачно, но ще вали главно в западната половина. Максималните температури ще бъдат в широки граници – от 14 до 21°, в София – около 14°, а на морския бряг – от Ще духа слаб, до умерен северозападен, по Черноморието – все още източен вятър.

През нощта над Централна и Източна България ще е облачно, на места с превалявания от дъжд, а над Западна облачността ще се разкъса и във високите полета - там сутринта, ще има условия за слани. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 3 и 11°.

Ще вали и утре, първо в източната половина от страната, по-интензивно в североизточните райони, където ще има и гръмотевична дейност. По-късно през деня ще завали в по-голямата част от Северна България. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър – от северозапад. Максималните температури ще бъдат съществено по-ниски – между 9 и 14°.

С валежи ще бъде и по Черноморието, по-интензивни – по северното крайбрежие. Ще духа умерен, временно силен, северозападен вятър.

И в планините ще бъде много ветровито и с валежи от дъжд, а по високите части – от сняг.

С валежи ще бъде в много райони от страната и през следващите дни. В сряда ще вали главно в Северна България, в четвъртък - в Северна и Източна, а в петък – в Южна. След временно понижение утре, максималните температури слабо ще се повишат. По-значителни валежи се очакват в събота, когато ще започне ново застудяване и сняг е възможно да превали и в по-ниските планински райони.