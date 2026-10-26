23 МИР София е с най-висока избирателна активност на президентските избори

Предаването на протоколите от трите софийски избирателни района приключи рекордно бързо. Финалът беше малко след 3 часа сутринта. Случаите на дефектирали машини са единични, а грешките при отчитането на резултатите – също. 23 МИР в столицата е с най-висока активност в цялата страна – 36,46%.

В зала „Арена 8888“ обработката на изборните протоколи вървеше бързо. Комбинацията от машинно гласуване и ниска избирателна активност допринесе за експедитивната работа. Най-проблемен се оказа 25 МИР.

Георги Ралев, председател на 25 РИК: „Основните проблеми, които възникнаха, бяха с неотчитане на бюлетини от машината. Контролните разписки — числата излязоха, но машините изкарват съвсем друг резултат. Малка разлика, но 1–2 гласа разлика.“

В някои секции не успяха да предадат флашките, тъй като ги бяха забравили в машините. Иначе представителите на секционните избирателни комисии масово бяха доволни от организацията.

Петранка Трифонова, секция 40: „Много бързо мина, самите протоколи бяха направени много добре.“ Валерия Пекова, секция 81: „Страхотна организация, никакви забележки.“ Румен Дошков, секция 49: „Всичко беше в ред.“

БНТ: „Все пак сте от последните.“

Мария Петрова, секция 49: „Защото не дойде навреме да ни вземе транспортът, имахме проблем.“

Информационната кампания и обучението на членовете на секционните избирателни комисии също са допринесли за безпроблемната работа, смята председателят на 23 РИК.

Даниел Тунчев, председател на 23 РИК: „Ние се бяхме погрижили да създадем условия, които са подобаващи за членовете, да се чувстват комфортно. Имаше видеостени, мултимедия, така че премина добре, спокойно и като цяло съм удовлетворен от работата.“

От 24 РИК съобщиха за случай, в който гласоподавател е получил разрешение да гласува три пъти, защото при първите два опита машината е отпечатала повредени бюлетини. Гласовете обаче вече са били отчетени. Председателят на комисията определи случая като грубо нарушение на изборните правила. Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата.