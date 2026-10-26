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ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров...
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Без проблеми премина отчитането на изборните протоколи в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Около 03:00 часа тази нощ в „Арена 8888“ приключи предаването на протоколите. Процесът в София премина почти без проблеми. Избирателната активност е 27,9% в 25 МИР и 36,46% в 23 МИР.

Даниил Тунчев, председател на 23-та районна избирателна комисия: „Всички секционни избирателни комисии предадоха навреме и в момента се обработват последните протоколи от „Информационно обслужване“. Подготвяме финалния протокол и протокола, който следва да ни послужи пред ЦИК за предаване на резултатите.“

За рекордно ниската избирателна активност на изборите за президент Тунчев коментира:

Даниил Тунчев, председател на 23-та районна избирателна комисия: „По-ниска е, но с оглед вида избори това е определящо за активността на избирателите. Но като цяло следва да се отчете фактът, че 23 МИР е един от районите с най-висока избирателна активност. Това е най-големият многомандатен избирателен район в България с най-голям обем секции.“

За работата на членовете на СИК председателят на РИК коментира:

Даниил Тунчев, председател на 23-та районна избирателна комисия: „В 23 МИР не наблюдавахме толкова много грешки. Машината отчита резултата, който се пренася в протокола. Има несъответствия, но те са незначителни на фона на общия брой обработени протоколи. „Информационно обслужване“ работи добре. Ние организирахме много добро обучение на секционните избирателни комисии. Все пак това е вторият подобен тип избори, при които е включена машина, и секционните избирателни комисии имат голям опит - голяма част от състава им е участвала и преди, което спомага за по-бързото обработване на протоколите.“

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова

#избори на 25 октомври #цик #избори за президент

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